L’entourage del calciatore belga è al lavoro per lo scambio di documenti per il rinnovo. Si può prolungare di altri due anni con il Napoli, grande colpo di mercato.

Calciomercato Napoli, ancora avanti con Mertens

Mertens-Napoli: ci siamo. La storia d’amore può continuare. In questi minuti i legali del numero 14 azzurro e quelli del presidente Aurelio De Laurentiis sono al lavoro per lo scambio dei documenti per sancire il tanto atteso rinnovo. Manca oramai poco per la firma e per il prolungamento del contratto. Sicuramente un’ottima notizia per tutto il popolo partenopeo che ha fatto fatica ad immaginare il loro idolo lontano dal Vesuvio. Soprattutto un’ottima notizia per lo stesso calciatore che non ha mai nascosto l’idea di voler rimanere a Napoli e continuare la sua avventura. I suoi tifosi lo amano così tanto da dargli il soprannome ‘Ciro‘, diventato oramai il suo secondo nome.

Il contratto potrà essere prolungato fino al giugno del 2022. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte della società azzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Mercato Napoli, fumata nera per il rinnovo di Milik: ma niente Juventus…

Mertens, niente da fare per Inter e Chelsea

Dovranno virare su altri obiettivi l’Inter ed il Chelsea, due delle squadre maggiormente interessate al nazionale belga. I blues, infatti, hanno ufficializzato poche ore fa l’acquisto di Timo Werner dal Lipsia, per una cifra che si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Brutte notizie per Conte che sperava di poter convincere ed acquistare il folletto belga a parametro zero.