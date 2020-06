Ultime Napoli, accordo con Osimhen per il trasferimento

Calciomercato Napoli Osimhen Lille | Il Napoli sa che dovrà puntare forte su un nuovo attaccante senza il rinnovo di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco è in scadenza nel 2021 e quasi sicuramente non rinnoverà il proprio contratto. Su di lui Juventus e non solo. Intanto, la SSC Napoli mette nel mirino diversi obiettivi, tra cui c’è in cima alla lista del ds Cristiano Giuntoli il nome di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille. Nelle ultime ora si è parlato di un presunto accordo tra il club azzurro e l’attaccante classe 1998 del Lille. Accordo con il giocatore ma non ancora con il club francese che chiede circa 60 milioni di euro. Ora però il calciatore si sfoga sui social in merito alle ultime notizie trapelate su di lui e il Napoli.

Calciomercato Napoli, Osimhen si sfoga: “Accordo? E’ tutto falso, ora basta”

Dopo la notizie delle ultime ore, che racconta di un accordo già completato tra Victor Osimhen e il Napoli, con tanto di firma su un contratto di cinque anni, il calciatore non ci ha visto più. E’ arrivato dallo stesso giocatore nigeriano lo sfogo sul presunto accordo con il Napoli. Il calciatore ha spiegato di non aver firmato niente con il Napoli o altri club e che al momento si tratta solo di fake news. Osimhen ha poi detto che quando arriverà il momento di un suo trasferimento spiegherà tutto da solo.