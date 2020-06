Calciomercato Napoli: Callejon può restare?

Calciomercato Napoli: Callejon deve incontrare De Laurentiis.

Ultime Napoli, e se restasse anche Josè Callejon? La politica degli azzurri, come riportato dal Corriere dello Sport, è ormai chiara.

Cambiare. Non tanto per il gusto di farlo ma per una politica di ringiovanimento. E così in estate dovrebbero andare via in tanti. Salutato già lo scorso anno Albiol (dopo l’addio di marzo ad Hamsik), ora sul mercato sono finiti Allan e Ghoulam.

Ma il Napoli deve risolvere anche le questioni scadenze con Mertens e Callejon a fine contratto.

La questione non è solo economica: Napoli, per Callejon e famiglia; e Callejon, per il Napoli, è sentimento puro.

Per questo prima di dirsi addio De Laurentiis e Callejon proveranno a parlarsi nella prossima settimana. Il contratto che scade tra 25 giorni ha lecitamente indotto Siviglia e Valencia a fare un pensierino sull’esterno offensivo e il Napoli.

In realtà il Napoli di Giuntoli ha in casa il primo erede (con caratteristiche chiaramente diverse) di Callejon ma Politano da solo non basta, perché nel «gioco delle coppie» Lozano sembra bocciato.

Per questo l’identikit ideale resta quello di Rashica, che a lungo è stato in pole nella considerazione del Napoli.

Callejon ed il contratto

Tuttavia non è detto che lo spagnolo parta. In Spagna i club citati sarebbero pronti ad un biennale e opzione sul terzo, offerta diversa rispetto alla politica di De Laurentiis, che ha «derogato» esclusivamente per Mertens.

Gli azzurri, infatti, vorrebbero offrire il prolungamento per una sola stagione.