Calciomercato Milan, tutto su Milik: offerta una contropartita

Calciomercato Milan, Milik diventa un obiettivo: la società rossonera fa sul serio

Calciomercato Milan – Milik | E’ a caccia di un centravanti la società rossonera, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe non risolvere appieno i problemi vissuti in casa Milan. Ovviamente il suo futuro è ancora in bilico, lo svedese non ha ancora raggiunto un accordo con il Milan, in attesa forse di capire quale scenario verrà fuori al termine di questa complessa stagione vissuta in Serie A. Ha ridato però smalto al reparto offensivo del Milan, lo stesso che vorrebbe ritrovare la società rossonera a prescindere dall’importante apporto che ha dato Ibra all’intera squadra. Ed è per questo che, oltre alla Juventus, su Arkadiusz Milik si sarebbe inserito anche il Milan.

Ultime Milan: carta Kessiè per arrivare a Milik

La situazione legata al rinnovo che riguarda Arkadiusz Milik, intriga la società rossonera. Il suo contratto è in scadenza al 2021, motivo per cui il Napoli potrebbe decidere di lasciarlo partire, abbassando quelle che sono le pretese economiche sul suo cartellino. Aurelio De Laurentiis non ha voglia di perderlo a zero e già dal prossimo calciomercato, potrebbe decidere di far partire la sua punta polacca, per rimpiazzarlo con un nuovo innesto in avanti. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il Milan metterebbe sul piatto Frank Kessiè, centrocampista graditissimo dalle zone partenopee, considerando l’enorme stima che Gattuso nutre nei confronti del centrocampista. Sullo sfondo resta Jovic, ma il Milan potrebbe beffare la Juventus e Maurizio Sarri.