News Milan: doppio scambio, in arrivo Florentino Luis e Jovic

Ultime Milan news Florentino Luis Jovic | Il Milan è a lavoro per la prossima stagione. I rossoneri hanno messo nel mirino due giovani calciatori per ripartire. Il primo è Florentino Luis, centrocampista del Benfica classe 1999, considerato già il nuovo Paul Pogba. L’altro è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid classe 1997 che non ha trovato il giusto ambientamento in Spagna dopo aver fatto grandi stagioni in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte. Il Milan ha intenzione di arrivare ai due calciatori attraverso scambi di mercato, c’è anche già il sì di Ralf Rangnick, che con molta probabilità sarà il nuovo allenatore del Milan.

Calciomercato Milan: Florentino Luis e Jovic, c’è il sì di Rangnick

A centrocampo è pronto a ritornare Bakayoko, ma in casa contrario i rossoneri hanno già pronta l’alternativa e si chiama Florentino Luis. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 120 milioni, ma il club lusitano lo valuta circa 40 milioni, per questo il Milan ha intenzione di inserire nella trattativa Lucas Paquetà. Il club portoghese potrebbe accettare e riflette. In attacco si punta su Luka Jovic. Ottimi rapporti con il Real Madrid, l’affare si può chiudere con un prestito. L’alternativa, invece, è Arek Milik e il Milan ha proposto al Napoli uno scambio con Franck Kessié che piace molto a Gattuso.