Calciomercato Milan Donnarumma Rinnovo | Gianluigi Donnarumma ha deciso di legare il suo futuro ancora alla casacca rossonera del Milan. Il portiere classe ’99 non vuole dire addio al suo club del cuore e sta per accettare la proposta di rinnovo offertagli da Gazidis già mesi fa. Ci sono dei club europei pronti all’assalto decisivo ma la tentazione di restare a San Siro è molto forte per il portiere campano.

Calciomercato Milan, Donnarumma è lo ‘strappo alla regola’

La volontà del Milan è quella di ingaggiare calciatori giovani dal roseo futuro, anche per le idee di Ralf Rangnick. Per questo l’idea della dirigenza è quella di blindare ancora per molto ‘Gigio’ Donnarumma. Ad oggi ha il contratto in scadenza nel 2021 a 6 milioni di euro a stagione e nonostante le nuove direttive dirigenziali, per Donnarumma si farebbe uno strappo alla regola.

Donnarumma rinnova: c’è anche una clausola rescissoria

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, per convincere definitivamente Donnarumma e Mino Raiola, mai semplice da soddisfare, potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria. Al di là dell’aspetto economico, riguarderà soprattutto il progetto milanista. Se non dovesse decollare nell’arco di qualche anno, il 21enne di Castellammare di Stabia potrà decidere di andare via e cercare un club più importante.