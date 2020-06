Calciomercato Juventus, Rugani bocciato da Sarri: usato come pedina di scambio

Calciomercato Juventus, Rugani andrà via: verrà utilizzato come contropartita

Calciomercato Juventus – Rugani | Avevano condiviso l’esperienza di Empoli, Daniele Rugani e il tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore di Figline se lo sarebbe portato dietro anche nella sua avventura al Napoli, ma poi Rugani scelse i colori bianconeri, cucendoseli addosso fino a questo momento. Sì, perché sarebbe arrivata al capolinea la sua avventura alla Juventus. L’arrivo del tecnico, che faceva di lui un pupillo, non ha cambiato la sua posizione all’interno del club. Resta una riserva, ai margini del club, che ha giocato veramente poco rispetto a quanto si aspettasse. Nonostante l’infortunio di Chiellini, più forte gli è stato preferito Demiral. Adesso, al di là dei problemi fisici del turco, si trova dietro alle gerarchie a nomi come Chiellini, Bonucci, De Ligt e anche Demiral. Motivo per cui, non appena riaprirà il mercato, Rugani ripartirà da un’altra esperienza.

News Juventus, Rugani inserito nelle trattative: Paratici vuole convincere i club e liberarsi di un pesante ingaggio

Solo 7 presenze non bastano più a Daniele Rugani, pronto a tornare protagonista con la maglia di un altro club, magari ancora in Serie A. Stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, infatti, il difensore potrebbe essere proposto e messo sul piatto, per convincere i club a cedere i propri pezzi pregiati. Un tentativo sarebbe già stato fatto con la Roma, per Nicolò Zaniolo, ma con scarsi esiti. Altra questione, riguarda casa viola, con la Fiorentina che potrebbe dire addio ad uno tra Castrovilli e Federico Chiesa. Il valore stimato dalla Juventus, su Daniele Rugani, è di circa 15-20 milioni di euro.