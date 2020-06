Ultime Juventus, Paratici vuole convincere la Roma a cedere Zaniolo, il club capitolino è in seria difficoltà.

Calciomercato Juventus: affondo Zaniolo, Paratici pronto all’affare

Notizie Juve, i bianconeri pronti all’assalto, la Roma alza il muro. Nicolò Zaniolo resta la stella del club capitolino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è fatto notto che la Juve sia interessata a Zaniolo, già dalla scorsa estate.

Per ragioni comuni di bilancio, le due società dialogano su qualche scambio. Tuttavia ad oggi la Roma non intende sacrificare il suo calciatore così come Lorenzo Pellegrini se non sarà obbligata dalle circostanze finanziarie.

Questo però non rassicura i tifosi. I dirigenti italiani della Roma si impegneranno fino all’ultimo per tenere i due giovani ma le esigenze potrebbero alla fine contare di più della volontà.

Lo sa bene la Juve che sarebbe pronta a inserire giocatori non strategici, tra i quali rientra Bernardeschi, per avere il centrocampista.

Per ora la Roma non cede. Bernardeschi poi guadagna 4,5 milioni netti a stagione, troppo per un club che deve tagliare.

Roma: a partire sarà Kluivert?

Le parti ragionano su quanto successo lo scorso anno per riparare i bilancci. L’esempio è Spinazzola-Pellegrini del 2019. Impensabile che Zaniolo rientri in questo contesto. Possibile invece che tocchi a Kluivert, che piace a Sarri. E magari a Roma potrebbe arrivare uno tra Rugani o Romero, offerti dalla Juve.