Calciomercato Inter: per Lautaro 70 milioni ed un calciatore valutato 41

Ultime Inter, per Lautaro Martinez il Barcellona insiste: ecco l’ultima offerta dei catalani. 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41 milioni di euro.

Sarebbe questa l’ultima offerta presentata dal Barcellona all’Inter per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, la dirigenza blaugrana starebbe continuando a lavorare per il ‘Toro’ in vista della prossima stagione. Il Barça non ha intenzione di pagare per intero ed in un unico versamento la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Questa sarebbe esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio, ma sa da Milano non arriva nessuno sconto. Così la dirigenza blaugrana è al lavoro per aggirare la stessa e trovare un’intesa per il cartellino del calciatore in maniera tale da averlo subito a disposizione.

Ultime Inter: Firpo contento

Per questi motivi sarebbe nata un’idea nella testa di Abidal. La strategia sarebbe quella di offrire 70 milioni di euro in cash più il cartellino di Junior Firpo, giocatore che piace molto a Conte per inserirlo come esterno nel 3-5-2. Anche lo stesso Firpo sarebbe contento di spostarsi in Italia.

Al classe 1996 i nerazzurri potrebbero garantire un ruolo da protagonista a differenza del Barcellona. In Spagna, infatti, Firpo è gerarchicamente dietro Jordi Alba, tra i migliori al mondo in quel ruolo.