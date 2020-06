Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Pedro la nuova idea di Marotta

Ultime Inter, c’è Pedro nel mirino. Il club nerazzurro valuta il colpo a zero.

L’esterno d’attacco spagnolo Pedro Ridriguez, inseguito a lungo dalla Roma nelle ultime settimane, potrebbe sbarcare in Italia. Su di lui non c’è solo il club giallorosso ma il calciatore piace anche alla Juventus. Tuttavia, come riportato da Fantacalcio, sull’esterno ci sarebbe anche l’Inter.

L’attaccante spagnolo classe 1987, dopo 5 stagioni a lBarcellona e l’avventura al Chelsea, avrebbe intenzione di chiudere la carriera in Italia.

Conte apprezza molto il giocatore, con il quale ha lavorato a Londra, e lo rivorrebbe in organico se possibile.

In questo mommento a Milano con le sue caratteristiche c’è il solo Sanchez, in prestito dal Manchester United. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di tenere il calciato, ma il cileno guadagna 12 milioni di euro l’anno, e ci sarebbe anche da acquistare il cartellino.Per questo motivo la sua permanenza sembra complicato.

Ultime Inter: le cifre per l’ingaggio

La situazione di Pedro è invece diversa. Arriverebbe a zero e potrebbe ‘accontentarsi’ di un biennale da 4-5 milioni. Cifre simili a quelle che l’Inter avrebbe offerto per Mertens.

Il calciatore sarebbe un buon jolly offensivo dell’attacco e sarebbe una garanzia di qualità e rendimento elevato. Marotta valuta il colpo a zero e Conte ha già dato il suo ok. Roma avvisata.