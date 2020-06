Calciomercato Inter e Juventus, senti Tonali: “Posso arrivare in cima al mondo”

Calciomercato Inter e Juventus: Tonali rivela il suo futuro

Calciomercato Inter Juventus – Tonali | E’ il goiellino coccolato dall’intero panorama calcistico italiano. Parliamo del centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, che attualmente rappresenta il calciatore più desiderato dai diversi club italiani, e non solo. In Italia hanno provato a fare un affondo Napoli e Milan, con scarsi risultati, ma in auge tra i club interessati a lui ci sono sicuramente Inter e Juventus. Le due rivali in Serie A sembrano pronte a darsi battaglia anche sul calciomercato e, del futuro del calciatore, ha parlato proprio Sandro Tonali in prima persona. Di seguito, le sue parole rilasciate al quotidiano SportWeek.

Ultime Inter e Juventus, Tonali sicuro: “Fino ad ora non ho fatto ancora niente rispetto alle cose che ho in mente”

Rappresenta il futuro della Nazionale di Roberto Mancini, commissario tecnico che lo ha inserito nel giro del suo gruppo per Euro 2021. Sì, perché con lo slittamento degli Europei, come più volte ribadito dallo stesso allenatore, ci saranno maggiori possibilità per quei giovani come lui che devono ancora fare esperienza. Quelle che seguono, sono le sue parole sulle ambizioni: “Fino ad ora non ho fatto ancora niente rispetto a quello che ho in mente. Mi sento abbastanza forte per poter fare le cose che sogno. Pirlo? Non sono il suo erede, lui aveva un lancio lungo e millimetro, a me manca, glielo invidio.

Parole che sanno da vero campione, che potrebbe finire tra Inter e Juventus: le due big si contenderanno il gioiellino, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. Intanto lui è a Brescia e Massimo Cellino non lo lascerà partire per meno di 50 milioni. Beppe Marotta e Fabio Paratici dovranno convincere il patron delle Rodinelle.