Calciomercato Inter: il primo colpo sarà Nainggolan

Calciomercato Inter: Nainggolan primo acquisto

Ultime Inter, il centrocampista belga Radja Nainggolan finirà la stagione con i rossoblu a Cagliari, ma il prestito con i sardi scadrà al termine della stagione.

Dopo un anno in Sardegna dove è stato tra i protagonisti e tra i migliori calciatori della Serie A, il Ninja potrebbe rientrare alla base.

Le strade di Radja Nainggolan e l’Inter sembravano ormai separate. La situazione sembrerebbe sembra essere cambiata: secondo quanto riportato da Sky Sport l’ipotesi di un ritorno in nerazzurro non è da escludere, anzi.

Il giocatore finirà la stagione al Cagliari e la società rossoblu farà un tentativo per confermare l’ex Roma. Tuttavia il calciatore avrebbe convinto Marotta.

Antonio Conte sarebbe quindi disposto ad accogliere il belga in rosa per la prossima stagione.

Ultime Inter: l’opinione di Conte

In realtà tra l’allenatore ed il tecnico il feeling c’è sempre stato. In estate è stata la società a decidere di cedere il calciatore così come con Icardi e Perisic. A differenze dei due, il Ninja si è riguadagnato la fiducia dei nerazzurri e per questo potrebbe essere reintegrato. Conte cerca un incursore a centrocampo in grado di garantire tanti gol, ed il belga sembra perfetto in questo momento.