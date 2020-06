Ultime Inter, Griezmann per il post Lautaro Martinez

Ultime notizie Inter Griezmann | Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, è finito nel mirino dell’Inter. Il club catalano ha acquistato il calciatore francese dall’Atletico Madrid per oltre 100 milioni di euro e potrebbe essersene già pentito. Prima stagione non facile per il calciatore classe 1991 che non ha mantenuto gli stessi numeri delle passate stagioni con la maglia dell’Atletico. Ora il club catalano potrebbe deciderlo di metterlo ai margini del club per puntare su altri calciatori. Il primo su tutti è Lautaro Martinez che sembra sempre più vicino a vestire la maglia blaugrana. I nerazzurri potrebbero dare l’ok alla sua cessione per puntare proprio sul francese del Barcellona. Griezmann però non sembra intenzionato ad andare via o approdare in Serie A.

Calciomercato Inter: Griezmann ha deciso, giocherà in MLS

E’ stato lo stesso Antoine Griezmann a parlare nelle ultime ore ai microfoni del Los Angeles Times. L’attaccante 29enne francese ha ammesso che la sua intenzione è quella di restare al Barcellona per vincere tutto, poi andare via ma cambiando completamente. Il calciatore francese non vorrà più restare in Europa, per questo ha annunciato di voler giocare in MLS in futuro. Griezmann vuole chiudere la carriera negli Stati Uniti, dunque la possibilità di un trasferimento a Milano all’Inter è ormai complicato.