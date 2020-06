Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: generazione 2000, in arrivo altri colpo

Ultime Inter, Marotta vara il piano 2000, la nuova generazione per conquistare lo scudetto.

Come riportato da Tuttosport, il taccuino di Marotta e Ausilio è pieno di talenti nati fra il 1999 e il 2002.

Alcuni sono già a Milano come Esposito, Agoumé, Pirola, Persyn e Stankovic, altri stanno arrivando come Georgios Vagiannidis, il 18enne esterno destro ingaggiato a parametro zero dal Panathinaikos.

Sandro Tonali e Marash Kumbulla sono gli obiettivi.

Per quanto riguarda il primo, il presidente Cellino ha fatto capire che partirà e che probabilmente finirà a Milano o Torino, sponda Juventus. Al momento i nerazzurri hanno un lieve vantaggio in virtù della cessione di Icardi e dei milioni in casssa.

Per quanto concerne Kumbulla, l’Inter si è mossa da tempo, prima di Natale e ha dalla sua parte il gradimento del giocatore, tant’è che il 20enne albanese a gennaio ha frenato con il Napoli propri operchè aspetta l’Inter. Per il suo arrivo molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare in difesa l’Inter e se cedere Skriniar.

Ultime Inter: l’attacco

Per le corsie, invece, i nomi sono tanti: Chiesa, Emerson Royal, Meunier, Junior Firpo, Marcos Alonso, Emerson e Kostic.

In attacco occhio al sostituti di Lautaro Martinez con in pole Matheus Cunha dell’Hertha Berlino (più seconda punta) e l’altro il panzer argentino Adolfo Gaich del San Lorenzo (un vice Lukaku).