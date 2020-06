Calciomercato Inter: Cavani non abbassa le pretese

Ultime Inter, Cavani giocherà nel club che deciderà di accontentare le sue richieste sull’ingaggio.

Il Matador non molla, come in campo così sul contratto. Anche in Francia il nome di Edinson Cavani continua ad essere associato a quello dell’Inter. Secondo quanto riportato dal portale le10sport il club nerazzurro starebbe parlando con il fratello del calciatore.

L’attaccante chiede un ingaggio troppo elevatissimo ma Marotta ed Ausilio stanno provando a convincerlo a firmare a cifre meno importanti.

Come detto il vero scoglio è lo stipendio del calciatore. I dirigenti interisti non possono offrire quanto percepisce attualmente al PSG.

L’Inter ha informato l’agente che potrebbe arrivare ad offrire un’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Ultime Inter: Cavani vuole più anni di contratto a 7 milioni

Il club, tuttavia, sa bene delle pretese del calciatore. Ora tutto starebbe ruotando attorno al numero di anni di contratto che il club interista può offrire al giocatore. Se Cavani scegliesse di ridursi lo stipendio non accetterebbe un contratto breve, per questo il calciatore potrebbe accettare anche i 7 milioni a stagione ma solo con un contratto lungo che gli permetterebbe di chiudere la sua carriera in Italia dove a Napoli ha lasciato metà famiglia.