Calciomercato Fiorentina, Dragowski: “Milan? Ho prolungato per restare”

Ultime Fiorentina | Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole di Dragowski

«Ho scelto di firmare il rinnovo del contratto con la Fiorentina perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti. Lo conosco ormai da un anno ed è molto serio, io credo in questo percorso. In più c’è Firenze, che è bellissima».

Milan?

«Io non sento le voci di mercati. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra sopra in classifica».

Paragone con Donnarumma?

«I paragoni nel calcio contano il giusto. Donnarumma è Donnarumma io sono Dragowski. Voglio migliorare e fare tanta strada».

Boruc?

«Il fatto che abbia giocato nella Fiorentina ha rafforzato la mia ammirazione. Boruc aveva un istinto incredibile e sapeva leggere il gioco».

Giovani portieri?

«Ce ne sono molti forti. Direi Donnarumma, Cragno, Meret e Audero su tutti».

Migliore? «Per la continuità di rendimento non posso non citare il brasiliano Alisson, era anche candidato al Pallone d’Oro».