Calciomercato Atalanta: accordo con Pasalic, si aspetta il sì del Chelsea

News Atalanta, Pasalic pronto a restare a Bergamo

Calcio mercato Atalanta Pasalic Chelsea ultime | Mario Pasalic, centrocampista del Chelsea in prestito all’Atalanta, è pronto a firmare per il suo futuro. Il centrocampista croato ha già dato l’ok per restare a lungo a Bergamo sotto la guida di Gasperini con la maglia dell’Atalanta. Accordo raggiunto tra il calciatore e il club di Percassi, ora si attende soltanto il Chelsea per la firma dei contratti. I due club hanno pattuito lo scorso anno che per la conferma del calciatore a Bergamo bisognerà effettuare il riscatto di 15 milioni di euro. Il Chelsea non fa sconti per il suo cartellino e bisognerà presentare l’offerta entro il 30 giugno. L’Atalanta è pronta a confermarlo, ma e ha l’accordo con il calciatore per i prossimi 4 anni.

