Ultime notizie Atalanta: Nainggolan può già lasciare l’Inter

Ultime Inter News Nainggolan Atalanta | Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, è pronto a tornare alla base a fine stagione. Ultimi due mesi in Sardegna per il calciatore belga che poi farà rientro a Milano. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno ancora preso una decisione definitiva sul calciatore, che potrebbe anche restare ed essere reintegrato in rosa. Intanto, sul calciatore molti club hanno mostrato il loro interesse in questi ultimi mesi. A lui ci pensano in particolare la Fiorentina di Rocco Commisso e lo stesso Cagliari che vorrebbe averlo anche per la prossima stagione. Intanto, tra i vari club spunta anche l’Atalanta. Il giocatore vuole restare in Italia e in Serie A e potrebbe decidere di non spostarsi dalla Lombardia approdando a Bergamo sotto la gestione di Gasperini.

Calciomercato Atalanta: Nainggolan, da sogno a obiettivo. Pronta l’offerta

Su Radja Nainggolan aumenta sempre di più l’interesse dei club. Il calciatore dovrà solo fare una scelta riguardo la sua prossima destinazione. La valutazione che l’Inter fa di lui è di circa 20 milioni di euro, l’unico ostacolo per i vari club italiani resta il suo alto ingaggio da 4 milioni. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un clamoroso ritorno alla Roma, ma il club giallorosso al momento non è nelle condizioni per accontentare le richieste dei nerazzurri. Chi, invece, può portare l’acquisto al termine è l’Atalanta, ora Radja da sogno diventa obiettivo principale. Il suo alto ingaggio può risultare un problema, ma le parti sono a lavoro per trovare l’intesa giusta.