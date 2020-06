Notizie calcio – Benfica, brutto episodio dopo la partita con il Tondela

Ultime notizie calcio Portogallo Benfica Tondela sassi pullman | E’ ripartito in questi giorni il campionato portoghese dopo tre mesi di stop. Sembra ormai messa alle spalle l’emergenza Coronavirus. Ieri però, al termine di Benfica-Tondela, si è registrato un gravissimo episodio. Una volta terminata la partita tra i due club, il pullman del Benfica è stato preso d’assalto da alcuni vandali ancora non identificati. Sassi contro il bus del club di Lisbona, tanto da arrivare a ferire due calciatori che sono stati costretti ad essere trasportati in ospedale. Il club ha condannato l’accaduto con una nota ufficiale.

Benfica, sassi contro il pullman: due calciatori finiscono in ospedale

A denunciare l’accaduto, come abbiamo anticipato, è stato lo stesso club lusitano che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un messaggio. Nel comunicato il Benfica chiede l’aiuto delle autorità per identificare i responsabili dell’aggressione consumata all’esterno dello stadio dopo la partita con il Tondela. Il club non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 e al termine della gara alcune persone hanno lanciato sassi contro il bus del club di casa. Oltre allo spavento, alcuni calciatori sono stati costretti al trasferimento in ospedale. Sono stati Weigl e Zivkovic i giocatori i colpiti che hanno avuto bisogno delle cure mediche dopo il barbaro attacco al bus.