Ultime Serie A, il protocollo andrà rispettato: dure regole in arrivo dal Consiglio Federale

Ultime Serie A – Protocollo | Non ci saranno vie di mezzo, non verranno tollerate alcune questioni legate al non rispetto protocollo. La Serie A va verso la ripresa, il calcio italiano tornerà in campo nella settimana che verrà con la riapertura della Coppa Italia, ma le norme saranno molto rigide. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, se non dovesse essere rispettato il protocollo, ben elaborato in queste ultime settimane, potrebbe arrivare una pesante sanzione.

Serie A, i club che non rispetteranno il protocollo saranno esclusi dal campionato