Utime PSG, Allegri verso la Francia? Mauro Icardi gradirebbe il suo arrivo

Ultime PSG – Allegri | E’ stato un scenario che ha tenuto banco per l’intero inverno: quale futuro avrà l’ex Juventus, Massimiliano Allegri? Sono diverse le ipotesi, con il suo nome finito sempre al centro delle questioni. Diversi club hanno fatto dei tentativi per aggiudicarselo, ma il mister toscano è stato chiaro: anno sabbatico, riordinare le idee dopo un’esperienza così importante come quella alla Juventus e poi ripartire. Ma la domanda che si chiedono tutti gli amanti del calcio e gli addetti ai lavoro riguarda proprio il suo futuro: la divisa di quale club indosserà dalla stagione 2020/2021?

Allegri tra le ipotesi per il futuro: sarebbe oggetto di desiderio a Parigi

L’ipotesi più accreditata per il futuro di Max Allegri, è quella che lo lega al Paris Saint-Germain, club che è da tempo su di lui. Stando a quel che rivelano i colleghi di Paris United, uno scenario potrebbe intrigare il tecnico toscano, per sostituire Tuchel. La conferma di Mauro Icardi al club parigino, potrebbe spingere Allegri a scegliere la destinazione. Sarebbe nei desideri dello stesso centravanti argentino che, fino a poco tempo fa, lo aveva come avversario. E i propri destini si sarebbero incrociati alla Juventus, se Allegri fosse riuscito a portarlo nel club bianconero. Adesso, i due, potrebbero ritrovarsi assieme ai piedi della Torre Eiffel. Ci sarà da capire cosa sceglierà però lo stesso allenatore, se la nuova esperienza in terra francese, inglese o tedesca. Oppure ancora una volta in Italia e chissà dove, magari di nuovo al Milan.