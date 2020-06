Lutto Gattuso, morta la sorella Francesca: allenamento e poi funerali

Lutto Gattuso sorella Francesca morta funerali | Un vero e proprio dramma ha colpito in questi giorni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli. La sorella Francesca Gattuso è morta all’età di 37 anni a causa di una rara forma di diabete. Lo scorso febbraio era stata colpita da un grave malore dove non si è mai ripresa pienamente. Negli ultimi giorni prima della sua morte, Francesca è stata costretta alla terapia intensiva viste le condizioni di salute che si erano aggravate. Intanto, arriva un gesto da pelle d’oca da parte dell’allenatore della SSC Napoli. I funerali di Francesca verranno effettuati domani pomeriggio in Calabria, ma Gattuso in mattinata potrebbe fermarsi a Napoli per la squadra.

Ultime Napoli, gesto da brividi di Gattuso: dirigerà l’allenamento prima dei funerali

Rino Gattuso ha sempre dato tutto per il calcio, da calciatore e allenatore. E’ per questo che forse con un grave lutto come quello della perdita della sorella Francesca trova un minimo di conforto nel pallone. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli potrebbe prendere una decisione inaspettata nelle prossime ore. I funerali della sorella si terranno in Calabria, nella propria terra, nella giornata di venerdì pomeriggio (domani), dunque Gattuso, prima di arrivare in Calabria, potrebbe anche decidere di fermarsi nella mattinata di domani a Napoli per tenere come da programma la seduta d’allenamento con la squadra.