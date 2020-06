Ultime Milan, Ibrahimovic verso il recupero: il comunicato ufficiale

Ultime Milan: Ibrahimovic, infortunio quasi superato

Ultime Milan Ibrahimovic | Un momento non facile per Ibrahimovic, al centro di tantissime voci di mercato, e alle prese con un infortunio procurato i primi giorni di allenamento. L’attaccante svedese si era acciaccato qualche giorno, ed era in dubbio per la sfida contro la Roma del 28 giugno. Dopo che la paura per un’eventuale rischio carriera, le buone notizie non sono tardate ad arrivare, con un comunicato ufficiale che poco fa è stato emesso dalla squadra rossonera:

“Ibrahimovic è in via di guarigione dopo il suo infortunio, ed è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tutto procede senza intoppi, con un ulteriore controllo previsto tra una decina di giorni”

News Milan: Ibra corre verso la Roma

La paura è stata tanta, con l’eventualità di carriera finita dopo un infortunio che sembrava essere molto grave. E invece Ibrahimovic continuerà a giocare e a correre come ha sempre fatto, stavolta più che mai. Lo svedese è pronto per ricominciare, e va verso il recupero totale alla sfida contro la Roma. La prima gara dopo il lungo stop, e che sarà molto importante soprattutto in chiave classifica.