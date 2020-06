Tottenham, Son sul servizio militare: “10 in una sola camera, regole dure”

Tottenham, Son parla della sua esperienza da militare: “Servizio rigido, eravamo in 10 in stanza e senza cellulare”

Tottenham – Son sul servizio militare | Dopo un lungo tira e molla, la stella coreana e del Tottenham, si è ritrovato a perseguire in Corea del Sud il suo servizio militare, percorso obbligatorio per i ragazzi provenienti dal suo paese. In un momento di totale pausa dal calcio giocato, Heung-Min Son ha dovuto compiere questo passo importante, all’interno del suo paese d’origine. Un percorso terminato un po’ di tempo fa, con il calciatore che ha rivelato i particolari della sua esperienza, molto rigida, da militare. Un’esperienza che però lo ha formato, fortificando molti aspetti del suo carattere.

Tottenham, le parole del “militare” Heung-Min Son

Il centravanti del Tottenham, attraverso i microfoni dello stesso club e sul sito ufficiale, ha rilasciato un’interessante intervista in merito alla sua esperienza da militare. Ecco, di seguito, le parole di Son: “Per me è stato strano, ma speciale. Un’esperienza che mi è piaciuta, tutti sono stati carini con me. Tre settimane dure, perché le regole erano molto rigide, ma questa esperienza me la sono goduta, non mi capiterà più. I primi giorni sono stati difficili, nessuno conosceva nessuno… I ragazzi non mi parlavano all’inizio, poi abbiamo cominciato ad avere un buon rapporto. Avevamo una stanza sola per dieci persone, neanche un telefono potevamo avere. Mi sono mancati i tifosi e il calcio, spero di ritornare a dare gioia a loro quando tornerò in campo”.