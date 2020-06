News Serie A, partite in chiaro: il progetto come in Spagna

Ripresa Serie A partite in chiaro Spadafora progetto | La Serie A è ormai pronta a ripartire. Il campionato tornerà a giocarsi nelle prossime settimane. Via al 20 giugno con i recuperi della 25a giornata e dopo due giorni inizierà la 27a con tutte le squadre di nuovo in campo. Si giocherà ogni 3 giorni fino ad inizio agosto. Se, invece, ci dovessero essere complicazioni e un nuovo stop, l’ipotesi principale è quella di chiudere la stagione con playoff e playout. Intanto, arrivano novità importanti da Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, che nei giorni scorsi aveva dato l’ok definitivo e ufficiale al ritorno in campo. Come anticipato nelle ultime ore, Spadafora è a lavoro per trovare una soluzione in merito alle partite di Serie A trasmesse in chiaro. Adesso spunta un nuovo progetto seguendo il modello spagnolo.

Serie A, partite in chiaro: arriva l’annuncio di Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano, è tornato sulla questione partite in chiaro come riportato da Calcio e Finanza :

Le parole di Spadafora

“La proposta delle gare in chiaro mi vede assolutamente d’accordo. L’idea di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, così come avviene in Spagna, mi vede assolutamente d’accordo. In questi giorni sono in corso interlocuzioni con i diversi broadcaster e senza dubbio porrò anche questa richiesta, che immagino possa essere accolta con favore. Andrà verificato come renderla possibile sul piano tecnico, ma credo sia un segnale positivo poter offrire alle generazioni più anziane, così duramente colpite dal Covid-19, una possibilità di svago e di sana passione sportiva”.