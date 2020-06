News Serie A, partite in chiaro: il progetto come in Spagna

Ripresa Serie A partite in chiaro Spadafora progetto | La Serie A è ormai pronta a ripartire. Il campionato tornerà a giocarsi nelle prossime settimane. Via al 20 giugno con i recuperi della 25a giornata e dopo due giorni inizierà la 27a con tutte le squadre di nuovo in campo. Si giocherà ogni 3 giorni fino ad inizio agosto. Se, invece, ci dovessero essere complicazioni e un nuovo stop, l’ipotesi principale è quella di chiudere la stagione con playoff e playout. Intanto, arrivano novità importanti da Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, che nei giorni scorsi aveva dato l’ok definitivo e ufficiale al ritorno in campo. Come anticipato nelle ultime ore, Spadafora è a lavoro per trovare una soluzione in merito alle partite di Serie A trasmesse in chiaro. Adesso spunta un nuovo progetto seguendo il modello spagnolo.

Serie A, partite in chiaro: arriva l’annuncio di Spadafora

Il Ministro dello Sport Spadafora, è intervenuto in queste ore a Calcio e Finanza. L’idea del Governo è quella di trasmettere più partite possibile in chiaro per evitare assembramenti in luoghi pubblici e non solo. Ora però c’è una dura lotta da parte del Ministro contro Sky e le altre tv che hanno il possesso dei diritti. L’ultima idea è quella di lavorare seguendo il modello spagnolo, trasmettere le partite in chiaro ma nelle residenze per anziani.