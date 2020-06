Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 5 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 5 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un venerdì piuttosto importante per te, specialmente in amore: se sei in una relazione allora è arrivato il momento di fare un passo avanti, se sei single potresti fare dei nuovi incontri. Sul lavoro situazione interessante, il tuo progetto sta prendendo vita, ti aspettano delle belle soddisfazioni.

Toro. Sei un tipo calmo e pacato, ma qualcosa ti ha fatto innervosire a tal punto da perdere la ragione. Cerca assolutamente di risolvere questa faccenda, ritrova serenità e felicità al più presto possibile.

Gemelli. Sei una persona felice, e questo periodo per te comincia a farsi parecchio bello, soprattutto perchè avrai modo di fare tante cose che ti divertono. Cerca però di dosare meglio le finanze, stai spendendo un po troppo.

Cancro. Dopo un periodo negativo, finalmente intravedi la luce in fondo al tunnel: lo scorso mese è stato pieno di avvenimenti importanti, e alcuni di questi ti hanno lasciato qualche delusione. Ora però la situazione è migliorata, riuscirai a prenderti qualche rivincita.

Leone. I tuoi progetti stanno prendendo vita, continua così e avrai tantissime soddisfazioni in ambito lavorativo.

Vergine. I tuoi amici spesso ti coinvolgono in situazioni più grandi di te, cerca di non lasciarti trascinare troppo. Fai quello che ti diverte, senza essere condizionato da qualcosa o qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox 5 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcuni problemi potrebbero giungere senza che tu te ne accorga. Vorrai trovare il modo per risolverli, anche se non sarà facile. Alcune cose ti risultano complesse, ma le stelle indicano che non sono irrisolvibili.

Scorpione. Hai bisogno di un po’ di tranquillità. La mancanza di serenità dovrebbe essere legata alla questione economiche. Evitare discussioni in casa.

Sagittario. I pensieri che ti fanno star male, dovrai cominciare ad allontanarli. Volta pagina, accetta alcune cose e vai avanti. Il cielo indica che arriverà un nuovo inizio per te.

Capricorno. Il vostro umore non è al massimo. Tante questioni non dipendono solo da voi e avrete l’opportunità di iniziare a guardare la realtà dei fatti direttamente negli occhi, già da domani. Qualcuno non si è rivelato un buon amico e siete molto nervosi.

Acquario. Hai preso alcune decisioni, ora devi portarle avanti. La Luna è con te, per questo ti invito a continuare a credere in quelle scelte fatte mesi fa. Non cambiare troppe volte la tua posizione e segui una linea dritta.

Pesci. Da domani avrete l’opportunità di agire con più libertà e senza troppe pressioni. La vita potrebbe optare per un nuovo progetto per voi. Coglietelo e siate bravi a sfruttare le opportunità.