Notizie Parma, Faggiano: “Kulusevski? Sono molto preoccupato”

Ultime Parma | Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte.

Le parole di Faggiano

Ripartenza? «Noi siamo molto emozionati di giocare la prima della nuova Serie A? Non siamo emozionati, siamo pronti e contenti di ricominciare. L’interruzione di Parma-Spal fu l’inizio della confusione, il tempo per decidere c’è stato ma abbiamo preferito rincorrere. Noi eravamo pronti in qualsiasi modo a riprendere, anche ci fossero stati i ritiri, non è che siamo soddisdatti ma almeno felici di giocare».

Kulusevski a luglio è della Juve? «Non si capisce nulla, con la scusa che c’è tempo ora il tempo sta passando. Non so se dipende dalla FIGC, dalla FIFA o da chi, ma guardando in casa mia sono preoccupato. Meglio una decisione unica, voi chiedete notizie a noi, noi siamo più confusi di voi. Bisogna risolverla nel migliore dei modi. Tutti abbiamo prestiti e cose del genere, io ne ho pochi ma Kulusevski per noi conta tantissimo».