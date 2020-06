Notizie Lazio, infortunio per Milinkovic-Savic: arriva l’aggiornamento

Ultime Lazio, tifosi con il fiato sospeso dopo la notizia dell’infortunio di Milinkovic-Savic.

Come riportato da calciomercato.com, la società biancoceleste tira un grosso sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni del centrocampista.

Sono migliorate le sensazioni di Sergej Milinkovic-Savic. Per questa ragione lo staff medico capitolino ha deciso di annullare la risonanza prevista per oggi alle 18 in Paideia, a Roma.

La decisione è stata presa dopo un consulto medico riguardo al ginocchio infortunato, tenutosi nel pomeriggio. I medici, per fortuna di Inzaghi e di tutto il modo degli Aquilotti, ha ritenuto non grave la situazione del serbo.

Ultime Lazio: i tempi di recupero per Milinkovic-Savic

L’ansia, la preoccupazione delle ultime ore, sta andando man mano scemando. Impossibile in questo momento stabilire una data certa per il ritorno in campo, ma il fatto che non ci sia stata nessuna risonanza per Milinkovic, abbassa il livello di guarda sul calciatore.

Per il mediano nulla di più di una semplice e dolorosa botta al ginocchio, il serbo resterà qualche giorno a riposo per poi provare subito ad unirsi al gruppo. Addirittura il calciatore potrebbe non saltare il ritorno in campo della squadra laziale previsto tra 16 giorni.