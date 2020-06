Tweet on Twitter

Notizie Juventus, Khedira: “Possiamo vincere la Champions League”

Ultime Juventus | Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso di una diretta su Instagram.

Nel pomeriggio il tedesco ha risposto alle domande dei propri fans sugli obiettivi della Vecchia Signora.

Le parole di Khedira

“Io ho vinto quasi tutto. Vincere è come una dipendenza, diventa una droga. Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo vuoi provare ancora a vincere tutto, è una cosa incredibile.

Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus. Ci siamo andati vicini tre anni fa quando siamo arrivati ad un passo dal titolo in finale contro il Real Madrid. Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus possiamo vincere la Champions. È il mio sogno ed è il sogno che hanno tutto i tifosi della Juve da tanto tempo.

Fin da piccolo i miei idoli erano due giocatori francesi, Zidane e Vieira. Sono giocatori diversi ma entrambi eccezionali. Zidane era uno dei migliori giocatori di sempre. Sembrava elegante e quello che faceva in campo sembrava semplice anche se non lo era affatto. Dall’altra parte Vieira, forte e intelligente. È stato bello vederli giocare con questa maglia e da piccolo volevo essere come loro”.