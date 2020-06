Inter, parla Moratti: “Lautaro? Presto arriverà la svolta. Conte ha il carattere giusto per vincere”

Notizie Inter: Moratti sul mercato

Notizie Inter Moratti | L’Inter continua ad essere molto attiva sul mercato, e in queste ultime settimane sono stati tantissimi i giocatori accostati alla squadra nerazzurra. Conte ha avuto un impatto molto forte sull’ambiente, e anche per quanto riguarda le operazioni, il tecnico si è fatto sentire parecchio. E’ chiaro che il club meneghino voglia programmare in vista della prossima stagione, ed è altrettanto chiaro che da qui ai prossimi mesi potrebbero esserci dei colpi importanti, sia in entrata che in uscita. A dire la sua sulle ultime voci ci ha pensato l’ex Presidente Moratti, ecco le sue parole riportate da cm.com:

“Ci sono i giusti presupposti per vincere, ci sono mezzi e carattere giusto. Conte sta facendo molto bene, ha carattere. Mertens? Secondo me era il giocatore ideale per affiancare Lukaku, ma lì è stato molto bravo De Laurentiis ha trattenere il suo giocatore. Lautaro non so se andrà al Barcellona, penso che a breve possa arrivare la svolta”.

Moratti sulla gestione Napoli

L’ex presidente nerazzurro ha poi voluto soffermarsi sulla gestione Napoli, elogiando le scelte negli anni da parte di De Laurentiis. Allenatori e giocatori giusti, oltre che una gestione che ha portato spesso ad andare vicino a vari trofei.