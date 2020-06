News Lazio, infortunio al ginocchio per Milinkovic-Savic: le condizioni

Il calciatore serbo non ha terminato l’allenamento per un problema al ginocchio. Risonanza magnetica prevista alle ore 18.

News Lazio, problemi al ginocchio per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic si sottoporrà questo pomeriggio, presso la clinica “Paideia”, a una risonanza magnetica. Questa mattina il calciatore non ha concluso l’allenamento insieme ai compagni di squadra ed è rientrato immediatamente negli spogliatoi. Almeno per il momento, in casa Lazio, non filtra pessimismo, in attesa dei risultati degli esami di questo pomeriggio.

Con la ripresa del campionato la Lazio potrebbe rischiare di perdere il suo giocatore chiave. Simone Inzaghi spera di poter contare al più presto sul giocatore che, mai come quest’anno, è stato impeccabile ogni volta che è sceso in campo, fornendo assist per i compagni e togliendosi la soddisfazioni di segnare qualche gol.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio: tre big su Milinkovic-Savic

Lazio, Milinkovic-Savic sempre al centro del mercato

La Lazio è concentrata e si allena costantemente a Formello, ed evita di farsi distrarre dalle voci di mercato che vogliono alcuni suoi calciatori lontani da Roma. Oltre a Ciro Immobile autore, fino ad ora, di ben 27 reti in campionato, l’uomo mercato dei biancocelesti non può che essere il ‘sergente’ Milinkovic-Savic. Infatti sulle sue tracce ci sono il Manchester United, il Psg ed il Real Madrid. Ma in questo momento la Lazio ha ben altri pensieri: il primo è quello di sperare che dalla risonanza magnetica di oggi possano uscire buone notizie per il serbo, l’altro è quella di conquistare lo scudetto che, in città, manca da 20 anni.