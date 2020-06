News Juventus, si ferma Gonzalo Higuain: infortunio muscolare per il Pipita

News Juventus – Infortunio Higuain | Scatta l’allarme in casa Juventus: si è fermato Gonzalo Higuain. La notizia è giunta nel corso della mattinata, con i bianconeri che sono in apprensione sulle sue condizioni. Il Pipita, come tanti altri calciatori di Serie A, ha cominciato gli allenamenti da un po’ di tempo, per prepararsi in vista della ripresa della stagione. Manca poco al ritorno in campo, in particolar modo per la stessa Juventus che, precisamente venerdì 12 giugno, scenderà in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, contro il Milan.

Ultime Juventus, le condizioni e i tempi di recupero di Higuain

Gonzalo Higuain si è fermato per infortunio alla Continassa, in allenamento. Il dolore è stato forte alla gamba e avrebbe prontamente avvisato i suoi, dello staff medico. Si è accasciato al suolo, per poi essere portato al J Medical per sostenere gli esami strumentali. L’esito degli stessi sono arrivati qualche istante fa, con tutta la Juventus in apprensione. Si poteva trattare di uno stiramento muscolare, che lo avrebbe tenuto fuori dai giochi per questa prima parte di ripresa. E’ ovviamente a rischio il Milan in Coppa Italia, con Maurizio Sarri costretto a dover disegnare un attacco diverso, ma l’esito è stato annunciato dalla stessa Juventus. Di seguito, il comunicato sulle sue condizioni: “Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”.