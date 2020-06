Mercato, Ibrahimovic manda segnali al Milan: “Voglio restare”

Il Milan sta preparando la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus del 12 giugno, data che sarà confermata dalla Lega. Dopo l’1-1 dell’andata cercheranno di fare un risultato utile per qualificarsi alla finale.

Notizie Milan, le ultime sul futuro di Ibrahimovic

L’obiettivo dei rossoneri è chiaro e per riuscirci vorrebbero avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic, reduce da un infortunio al polpaccio. Il dubbio sarà chiarito solo dall’esito dei test fissati tra oggi e domani. Lo svedese resta al centro del mondo rossonero anche per le notizie relative al suo futuro.

Secondo quanto riferito dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic si sente ancora un giocatore del Milan e vorrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il desiderio dell’attaccante svedese è molto chiaro nonostante non sia obbligato a prolungare il suo rapporto dopo la data indicata nel contratto.

Gli addetti ai lavori non hanno apportato modifiche in tal senso e di conseguenza il singolo giocatore deve trovare un accordo con club. La volontà del classe ’81 è chiara ma resta da capire quella del Diavolo.

Le intenzioni della società

Il suo arrivo fu sponsorizzato da Boban che ha lasciato il club e la dirigenza sta preparando l’ennesima rivoluzione. Gazidis, infatti, ha scelto come nuovo allenatore Rangnick e vorrebbe costruire una rosa con giovani talenti da far crescere. Il secondo obiettivo sarebbe quello di ridurre la cifra totale del monte ingaggi dei giocatori. Lo svedese guadagna molto e il futuro resta in bilico, ma inizia a mandare i primi segnali. Il tormentone è appena iniziato e non sono esclusi colpi di scena.