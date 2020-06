Mercato Juventus, passi in avanti per scambio Pjanic-Arthur

Si lavora, senza sosta, ad uno degli scambi più interessanti dell’intera sessione: i dirigenti provano a limare i dettagli, oltre al lavoro della Juventus, nelle ultime ore si è aggiunto il pressing del presidente del Barcellona.

Ultime Juve, pressing su Arthur

Raggiunto l’accordo tra le società, arrivato l’ok di Pjanic, lusingato e convinto da uno stipendio in doppia cifra, manca quello del brasiliano. Che secondo Tuttosport, ormai è prossimo ad arrivare. Perché il Barcellona non è in difficoltà finanziarie, ma deve vendere. E si partirà dai giocatori meno indispensabili.

Da quando è arrivato Setien, Arthur il campo l’ha visto sempre con meno frequenza: soltanto in 4 occasioni, su 11 partite, è partito titolare. A che pro impuntarsi per restare in una squadra da riserva, anche se è il Barça? Alla Juventus, al contrario, il centrocampista sarebbe titolare fisso. Molto dipenderà dalla ripresa della Liga, ma i beninformati sostengono che il suo feeling con la panchina continuerà in Catalogna.

Calciomercato Juve, la mossa di Bartomeu

L’azione del presidente blaugrana è chiara: mostrare ai propri calciatori quale sia la situazione, e dopo saranno loro ad effettuare le dovute riflessioni. Martedì c’è stato un incontro in cui Bartomeu ha mostrato quali siano le difficoltà economiche del club, che si è messo d’accordo coi calciatori per una riduzione del salario del 72% per questi mesi di stop. I prossimi mesi di stipendio sono garantiti, ma se il mercato non dovesse andare come si spera in Spagna, settembre potrebbe essere un mese molto difficile.