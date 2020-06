Mercato Inter, Tonali è ad un passo: anticipo sulla Juventus

Mercato Inter: Tonali, i nerazzurri stanno per chiudere

Mercato Inter Tonali | L’Inter si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e anche stavolta i nerazzurri puntano a dei rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Ausilio e Marotta si stanno muovendo parecchio, e in queste ultime settimane hanno seguito con interesse la vicenda legata a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia considerato come uno dei migliori talenti in circolazione.

Una trattativa che nel tempo si è rivelata essere parecchio complicata anche per via della folta concorrenza: la Juventus ha indetto un vero e proprio duello, ma a quanto pare la squadra di Milano ha fatto dei passi avanti molto importanti. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, pare che l’Inter sia ad un passo dal prendere Tonali. Una vera e propria bomba di mercato, e che ad oggi cambia parecchio i vari intrecci della Serie A.

Tonali-Inter: c’è la strategia Brescia

Tonali potrebbe davvero vestire nerazzurro la prossima stagione, e in tal caso il Brescia starebbe già studiando una vera e propria strategia: in caso di retrocessione anticipata, la squadra biancoblù schiererebbe il centrocampista in panchina, in modo da evitale eventuali infortuni.