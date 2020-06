Mercato, l’Inter si avvicina a Musso. L’Udinese individua il sostituto

L’Inter continua a lavorare per rafforzare la rosa di Conte. Lo scorso gennaio i nerazzurri hanno iniziato a cercare un nuovo portiere e per poco sfumò l’arrivo di Viviano. L’obiettivo resta lo stesso e la dirigenza vuole trovare un estremo difensore giovane da far crescere alle spalle di Handanovic.

Mercato Inter: Musso, l’indiscrezione di Tyc Sports

Un percorso naturale per essere pronto a sostituire lo sloveno quando deciderà di ritirarsi. Si valutano diversi profili, ma torna di moda il nome di Musso dell’Udinese.

Il corteggiamento della Beneamata per l’argentino va avanti da tempo, anche se nell’ultimo periodo le voci sembravano essersi placate. Secondo quanto riferito dal canale sportivo argentino Tyc Sports, l’Udinese avrebbe già individuato il sostituto. E’ Agustin Rossi in prestito al Lanus ma di proprietà del Boca Juniors.



Se i friulani riusciranno a cedere il portiere investirebbero la cifra incassata per acquistare il classe 95′. Nonostante questa sicurezza della stampa argentina la trattativa con l’Inter non è stata ancora chiusa. L’estremo difensore argentino, infatti, ha una clausola di 35 milioni e il club di Viale della Liberazione non sarebbe disposto a spendere questa cifra per un secondo portiere.

Ultime Inter, gli scenari della trattativa

Per riuscire ad ottenere uno sconto i nerazzurri potrebbero far leva sul gradimento di Musso che ha mostrato particolare interesse per l’eventuale trasferimento a Milano. La trattativa resta in salita e di conseguenza restano in corsa anche Radu, che rientrerà alla base dopo il prestito al Parma e il suo compagno di squadra Sepe. Nel caso in cui arrivasse uno dei tre profili Padelli scalerà al ruolo di terzo portiere. Cambiamenti in vista in casa Inter, che potrà contare ancora sul capitano Handanovic vicino al rinnovo fino al 2022.