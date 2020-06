FIGC, Gravina: “Riaprire gli stadi in estate? Chissà” E sull’algoritmo…

Intervistato da ‘Il mattino’, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato dell’eventuale possibilità di riaprire gli stadi questa estate.

FIGC, Gravina: “Se la situazione migliora, perchè non aprire?”

Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano napoletano. Si è soffermato su molti punti, in particolare quella della possibilità di riaprire gli stadi già da questa estate. Una bella notizia per il mondo del calcio e che potrebbe far contenti tutti gli appassionati, a partire dai tifosi: “Riaprire gli stadi questa estate? Me lo auguro. Tutto dipenderà dalla situazione dei contagi.

Se le cose dovessero migliorare non vedo perchè non si possano aprire gli stadi? Sarebbe un ottimo indice di partenza e questo può garantire fiducia“.

FIGC, Gravina: “Algoritmo? In molti non hanno capito“

Si è soffermato anche sulla questione che sta tenendo banco in questi giorni, il famoso ‘algoritmo‘ che dovrebbe decidere le sorti del campionato in caso di nuovo stop: “Se il campionato dovesse fermarsi nuovamente non vedo altre soluzioni se non quella di applicare l’algoritmo. Ovviamente si spera che il tutto riprenda normalmente, senza fare bisogno di calcoli, il titolo conquistato sul campo è la miglior soluzione. Questo ‘piano C’ è stato studiato nel caso le cose dovessero avere un brusco stop. E’ giusto che si giochino tutte le partite in programma. In molti non hanno capito questo algoritmo, si è alzato un polverone senza nemmeno che la gente sapesse di cosa si tratta“.