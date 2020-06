Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è stato accusato dagli spagnoli per aver contagiato i suoi tesserati. Ma i conti non tornano.

Coronavirus, Gasperini accusato ingiustamente dal Valencia

Nel giorno degli ottavi di ritorno di Champions League tra Valencia e Atalanta, furono registrati più di 900 casi di Coronavirus. Passavano i giorni e i numeri crescevano notevolmente. Addirittura due giorni prima della partita, ovvero l’8 marzo, è andato in atto uno spettacolo per le strade di Valencia. Il tutto per ricordare le donne vittime della violenza maschile. Un raduno di migliaia di donne senza protezione di mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale. Ma c’è di peggio. In piena emergenza, il giorno della partita molti tifosi spagnoli si sono radunati fuori lo stadio per incitare la loro squadra. Ovviamente senza rispettare distanziamenti e, manco a dirlo, nemmeno la presenza di una mascherina.

E in tutto questo la colpa di chi è? Secondo gli spagnoli è dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini, colpevole di aver portato il coronavirus e aver contagiato l’intera città. Ma allora per quale motivo la Uefa decise di giocare la partita, a porte chiuse, già qualche giorno prima?

Coronavirus, le accuse del Valencia completamente infondate

Secondo gli spagnoli, Gasperini non sarebbe mai dovuto atterrare all’aeroporto di Valencia perchè presentava linee febbrili e, addirittura, si temeva avesse portato il virus. Accuse inutili degli spagnoli, anche perchè i conti non tornano. Qualche esempio? il giorno prima del match e lo stesso il tecnico non ha avuto febbre. Due settimane dopo il match il secondo portiere (in quella occasione titolare) Marco Sportiello fu dichiarato positivo. Quattro giorni dopo il match il tecnico accusa sintomi febbrili e subito messo in quarantena. Sicuri che Gasperini abbia portato il virus a Valencia?