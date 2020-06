Morte George Floyd, effettuata l’autopsia: positivo al Covid 19

Coronavirus George Floyd morte | Dopo la morte di Goerge Floyd della scorsa settimana, abitante americano di colore ucciso dalla polizia di Minneapolis con un brutale soffocamento, è scoppiato il caos in America. Prima Minneapolis, poi il resto del paese è in protesta e scende in piazza anche con violente manifestazioni anti-razzismo. Nei giorni scorsi addirittura fuori la Casa Bianca, dove il presidente Trump è stato costretto a rifugiarsi nel bunker. Le proteste continuano nelle grandi città degli Stati Uniti, intanto, ora arrivano i risultati dell’autopsia, che confermano che Floyd è stato ucciso per soffocamento. Ma un’altra scoperta clamorosa viene rivelata dall’autopsia effettuata in queste ore, George era positivo al Coronavirus.

Coronavirus, autopsia a George Floyd: era un positivo asintomatico

In America arrivano i messaggi dell’ex presidente Barack Obama che prova a tenere unito il paese in questo momento difficile. In Germania, invece, durante il campionato di Bundesliga, diversi calciatori nei giorni scorsi avevano esultato ricordando la scomparsa di Floyd, la Federazione tedesca non ha preso alcun provvedimento, anzi ha appoggiato questa pacifica lotta al razzismo, così da far si che la morte come quella di Floyd sia l’ultima. Intanto, mentre tutti i poliziotti coinvolti per la sua morte sono stati arrestati, arriva una notizia incredibile dall’autopsia di Floyd. George, infatti, era un positivo al Coronavirus ma in modo asintomatico.