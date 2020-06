Coppa Italia: le date del ritorno in campo [Ufficiale]

Coppa Italia, si torna in campo. Sono arrivate le date ufficiali del ritorno in campo per il calcio italiano.

Come riportato dallo stesso ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si scenderà in campo il 12 ed il 13 giugno per le semifinali di Coppa Italia. In programma Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Ultime Serie A: finalmente la ripresa

Si tornerà a giocare in Italia, prima concludendo la Coppa Italia poi con il campionato che riprenderà dal 20 giugno in poi. Si ricorda che se le società non rispetteranno il protocollo scatterà l’esclusione dalla Serie A.

Il Governo ha deciso di spostare la prima gara al 12 giugno. La prima partita sarà Juventus-Milan che si giocherà il 12. A seguire la gara tra Napoli e Inter.

Tutti contenti? Non proprio. Perché l’Inter, oltre alla modifica delle date, chiedeva un secondo cambiamento. Colpa del recupero della 6° di ritorno, in programma a San Siro il 21 giugno (ore 21.45, avversaria la Sampdoria): Marotta aveva chiesto di invertire le gare e scendere in campo il 12 contro il Napoli ma la Lega non si è smossa dalla sua posizione. Vuole ricominciare con il big match tra Juventus e Milan che sarà trasmesso, lo ricordiamo, in chiaro da Rai Sport.