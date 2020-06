Calciomercato Roma: Smalling vuole restare, ma lo United fa muro per il prestito

Calciomercato Roma: si tenta per il prolungamento del prestito per Smalling

Calcio Mercato Roma Smalling | Il mercato di Serie A continua, e soprattutto quello della Roma, che in queste ultime settimane sta cercando di gestire al meglio sia gli affari in entrata che quelli in uscita. I giallorossi vorrebbero chiarire la situazione Smalling, in particolare quello che riguarda il riscatto del centrale inglese. Trattare con il Manchester United sta diventando difficile, e per di più giorno dopo giorno la concorrenza per il difensore sta crescendo sempre di più.

Il problema più grande però è sorto a causa dello slittamento dei calendari, il quale ha praticamente costretto la Roma a lasciare andare il giocatore: si sta tentando un prolungamento del prestito, ma a quanto pare lo United ha alzato un vero e proprio muro. Niente cambi di programma, soltanto un accordo a titolo definitivo. Insomma una beffa per i giallorossi, che quindi ad oggi non avrebbero modo di utilizzare Smalling oltre giugno. Questa la notizia riportata da l’Evening Standard.

News Roma: Smalling vuole restare in giallorosso

Smalling ha avuto un grande impatto sulla Serie A, e in poco tempo il centrale inglese è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare inamovibile nelle gerarchie di Fonseca. Il giocatore vorrebbe restare nella squadra capitolina, ma per il momento le chance sono davvero basse. Si spera nella svolta.