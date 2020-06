Calciomercato Roma, Schick: “Non buttiamo soldi”. Parola del Lipsia

Calciomercato Roma, da Lipsia sicuri: “Non riscatteremo Schick”

Calciomercato Roma – Schick | Ha lasciato la Roma dopo non aver inciso con la maglia dei giallorossi. E’ Patrick Schick, centravanti ex Sampdoria che aveva fatto impazzire tutti nella sua esperienza in blucerchiato, ma che non ha rispettato le alte aspettative riposte in lui. Quest’anno è stato mandato in prestito al Lipsia, in Germania, con l’opzione del diritto di riscatto. Un riscatto che, stando a quelli che sono i numeri, sarebbe potuto arrivare. L’attaccante, con la maglia del club della proprietà Red Bull, ha realizzato fino ad ora ben 9 gol in 18 apparizioni in Bundesliga. Ma insomma, da Lipsia fanno sapere di non essere d’accordo: le cifre per il riscatto sono troppo alte per il club tedesco.

Ultime Roma, le parole di Julian Nagelsmann sul riscatto di Shick: “Non possiamo permetterci di buttare soldi”

“Non pagheremo la cifra del riscatto”, lo fa sapere il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, parlandone ai microfoni di Bild. Rispedito a Roma il centravanti ceco. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Vogliamo arrivare tra le prime quattro, sarebbe importante riapprodare in Champions League. Ma a prescindere da questo, difficilmente riscatteremo Schick. Non possiamo permetterci di buttare i soldi, abbiamo un budget da dover rispettare. Per poter compiere operazioni così importanti toccherà vendere, non possiamo comprare. A volte funziona così nel calcio”.