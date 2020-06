Calciomercato Roma: Pedro ad un passo, biennale con opzione per il terzo

Ultime Roma, Pedro ad un passo dalla firma

Calciomercato Roma Pedro contratto | Pedro, ex attaccante del Barcellona, è ad un passo dalla Serie A. L’esterno d’attacco del Chelsea non rinnoverà il proprio contratto con gli inglesi e andrà in scadenza a fine stagione. In molti hanno messo gli occhi sullo spagnolo che il prossimo luglio compierà 33 anni. Nonostante l’età avanzata, Pedro è ancora ritenuto uno dei migliori nel suo ruolo, capace di essere decisivo in fase offensiva e difensiva. L’ex Barcellona vuole firmare il suo ultimo grande contratto e potrebbe approdare in Serie A. Su di lui c’è la Roma che spinge per accontentare il suo allenatore Paulo Fonseca che chiede il suo ingaggio. Anche club di MLS su di lui, ma il giocatore sembra deciso e voler restare ancora in Europa.

Calciomercato Roma: biennale con opzione per il terzo per Pedro

Come riportato dal Corriere dello Sport, sull’esterno d’attacco del Chelsea che si svincolerà nei prossimi mesi c’è il forte interesse della Roma. Pare che i giallorossi ormai siano vicini alla firma del contratto del calciatore. Per lui pronto un accordo biennale con opzione per il terzo anno, sullo spagnolo c’è anche l’interesse di Juventus e altri club italiani, ma pare che la Roma sia la squadra che più di tutte in Europa ha intensificato i contatti e trovato un accordo con il giocatore, pronto per la sua nuova avventura. Pedro andrà a guadagnare circa 3 milioni di euro più bonus a stagione.