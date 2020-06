Calciomercato Roma: idea Ricardo Rodriguez

Ultime Roma, pazza idea Ricardo Rodriguez. Come riportato in Olanda dal portale ed.nl ci sarebbero due squadre italiane interessate al terzino svizzero.

Sul calciatore ci sarebbero Napoli e Roma. Per il calciatore sono pronti a darsi battaglia due club in grado di permettersi il suo stipendio. Tutto è ancora in dubbio a questo punto della stagione. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti.

Attualmente il terzino è in prestito in Olanda al PSV dove stava giocando con continuità. Il club biancorosso vorrebbe provare a trattenerlo ma non sarà facile convincere il calciatore e l’agente Di Domenico.

Mercato Roma: serve un vice Kolarov

Petrachi da la caccia ad un terzino sinistro in grado di prendere il posto di Kolarov, non più giovanissimo. Allo stesso modo anche il Napoli da la caccia al sostituti di Ghoulam. Il difensore non ha convinto visto che il suo recupero non è mai avvenuto dopo lo stop in Champions League contro il Manchester City di tre stagioni fa.

La pazienza per gli azzurri sembra finita e Gattuso avrebbe chiesto rinforzi. Il tecnico ha già lavorato a Milano con Rodriguez e vorrebbe tornare ad averlo in organico anche a Napoli. Anche il suo agente, Gianluca Di Domenico, preferirebbe che il calciatore restasse in Italia.