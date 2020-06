Calciomercato Napoli, occhi sul gioiellino Ricci dell’Empoli

Il Napoli ha puntato il classe 2001 dell’Empoli che ha impressionato gli addetti ai lavori con prestazioni molto convincenti.

Calciomercato Napoli, non solo il Napoli su Ricci

Il Napoli dovrà vedersela con altre squadre di serie A che vogliono aggiudicarsi il giovane talento scuola Empoli, Samuele Ricci. Le altre squadre maggiormente interessate al giocatore sono il Milan, Cagliari e Fiorentina. Gli azzurri, però, sembrano in netto vantaggio per acquistare Ricci, considerando l’ottimo rapporto che c’è tra la dirigenza azzurra e quella dell’Empoli. Il presidente dei toscani non ha ancora stabilito il prezzo per il suo gioiello. Le cose potrebbero cambiare se l’Empoli dovesse vincere il campionato di serie B e raggiungere la serie A, così il calciatore potrebbe assaporare la massima serie proprio con la maglia dell’Empoli.

Il Napoli ha già avviato i contatti con la dirigenza e con l’entourage del calciatore e provano a soffiare il colpo alle altre società.

Il presidente dell’Empoli, Corsi: “Ricci giocatore importante“

Compirà 19 anni ad agosto. Quest’anno ha totalizzato 21 presenze (più una in Coppa Italia), gioca come un veterano ed è diventato un titolare inamovibile per Pasquale Marino, allenatore dei toscani. E’ vice-capitano della nazionale italiana under-19. Il suo presidente, Fabrizio Corsi, in una recente intervista a ‘Radio Marte‘ ha così dichiarato: “Credo che in rosa abbiamo un giocatore che ci farà togliere parecchie soddisfazioni. Da qualche mese ho la sensazione che potrebbe diventare un fenomeno nel panorama calcistico“.