Calciomercato Napoli Malen | I casting per l’attacco del Napoli sono iniziati. Il rinnovo di Mertens è praticamente cosa fatta ma c’è ancora da stabilire quale sarò il futuro di Milik e Callejon, uno che interessa a molti club europei e l’altro in scadenza di contratto. Intanto Cristiano Giuntoli lavora ai nomi nuovi e nelle ultime settimane i più caldi sono stati quelli di Victor Osimhen e Ciro Immobile.

Calciomercato Napoli, Malen è il nome nuovo per l’attacco

I due attaccanti presi in considerazione, però, sfiorano cifre che il Napoli non intende spendere e allora ci si guarda intorno per trovare nuove soluzioni. Stando a quanto riferisce calcionapoli24.it, gli azzurri si sono fiondati su Donyell Malen, attaccante olandese del PSV che sta stupendo in Eredivise. Il classe ’99 ha siglato 28 reti e fornito 14 assist nell’ultimo anno e mezzo ed è un punto fisso nella Nazionale di Koeman.

Napoli, il PSV spara alto per il suo gioiello

Il giovanissimo gioiellino olandese è valutato tanto dal PSV che l’anno scoro ha già concluso l’affare Lozano con il club di Eindhoven. Per Donyell Malen, la società biancorossa chiede 40 milioni di euro. Il Napoli, così come per Lozano, conta sull’aiuto di Mino Raiola, procuratore di Malen e uomo fondamentale anche per la conclusione dell’affare Lozano.