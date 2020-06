Ultime Napoli: Koulibaly verso la Premier League

Calcio Mercato Napoli Koulibaly Manchester United Liverpool | E’ sfida inglese per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese della SSC Napoli ha rifiutato i corteggiamenti di diversi club importanti tra cui anche quello del Paris Saint-Germain. Il calciatore classe 1991 sta bene a Napoli ma di fronte un’offerta di un grande club di Premier League non potrebbe che dire di sì. Lo sa bene anche il Napoli, che, infatti, potrebbe anche calare le preteste. Koulibaly ha un ricco ingaggio e va verso i 29 anni con un contratto in scadenza nel 2023. Per questo, senza qualificazione alla prossima Champions League, De Laurentiis potrebbe accettare di venderlo a meno dei 100 milioni richiesti fino ad ora. Liverpool e Manchester United si sfidano per il suo acquisto, ma ora sembra sia arrivata in Italia una maxi offerta.

Calciomercato Napoli: il Man Utd offre 80 mln per Koulibaly, ADL può accettare

Come riportano dai quotidiani inglesi, è un testa a testa tra Liverpool e Manchester United per l’acquisto del calciatore. Leggermente più avanti il Liverpool di Klopp nelle preferenze del calciatore, ma il Manchester che potrebbe ritornare in Champions League ha un appeal storico senza precedenti. Per questo Koulibaly sarà pronto a dire sì se ci sarà l’accordo tra i club. Secondo le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, lo United avrebbe già presentato l’offerta di 80 milioni di euro al Napoli per l’acquisto di Koulibaly, ora starà a De Laurentiis decidere. Il presidente del Napoli chiedeva 100 milioni, ma potrebbe anche accontentarsi della maxi offerta presentata.