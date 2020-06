Calciomercato Milan, Thiago Silva si è proposto

Tweet on Twitter

Si muove il mercato sull’asse PSG–Milan: i francesi sono interessati a molti giocatori rossoneri, mentre Thiago Silva si propone a Gazidis…

Ultime mercato Milan, assalto PSG

Leonardo non ha tagliato i ponti con Milanello, anzi. Il brasiliano continua a tenere sotto’occhio alcuni tra i campioni rossoneri. In primis, Gigio Donnarumma: il portiere era stato cercato la scorsa estate, lo scenario potrebbe riproporsi visto che attualmente a difendere la porta dei parigini ci sono Navas (33 anni) e Rico (26 anni). La valutazione di 50 milioni di euro, rifiutata 12 mesi fa, quest’anno potrebbe essere più invitante, considerando che l’estremo difensore andrà in scadenza a partire dal 2021.

Al PSG piace anche anche Paquetà, ma le sue quotazioni sono in ribasso da diversi mesi: nonostante ciò, con un’offerta da meno di 25 milioni, non si muove da Milano. Nelle ultime settimane poi c’è stato un pressing su Bennacer: anche lui potrebbe partire, ha una clausola rescissoria da 50 milioni. Sull’algerino però c’è anche il Manchester City, con Guardiola che si è mosso in prima persona.

Notizie Milan, ecco Thiago Silva

Il difensore brasiliano potrebbe tornare a Milano? La sua volontà è senza dubbio quella. Certo, guardagna uno sproposito ma la sua età potrebbe portare ad un ridimensionamento delle sue pretese. Il suo contratto con il PSG scadrà alla fine di questo mese, quindi non ci saranno somme da sborsare per il suo cartellino. Questo è uno degli aspetti che il centrale ha focalizzato quando ha dato mandato al suo entourage di imbastire l’affare col Milan.