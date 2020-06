Calciomercato Milan, accelerata per Kouassi del Psg

Il giovane difensore francese piace molto alla dirigenza rossonera. Ralf Rangnick lo aveva adocchiato da tempo, tanto da portarlo al Lipsia.

Calciomercato Milan, pronto per il colpo Kouassi

In patria lo considerano il nuovo Kalidou Koulibaly. Tangui Kouassi non ha ancora compiuto i diciotto anni, ma ha attirato su di sé l’interesse di parecchie squadre top europee. Si può dire che il primo a notare le sue qualità è stato proprio Rangnick, futuro dirigente del Milan. Voleva portarlo con sé in Germania, ma visto che i rapporti con il Lipsia si sono raffreddati già da un bel po’, l’idea di portarlo al Milan piace non poco. Il suo contratto scade il 30 giugno di quest’anno. Il Psg vorrebbe rinnovarglielo per non perderlo definitivamente a parametro zero, ma i procuratori del giocatore hanno preso tempo e valutano altre opzioni.

Non è detto che possa rimanere in Francia e prolungare il contratto, ma il Milan rimane alla finestra ed è pronto a piazzare, eventualmente, il colpo.

Il Milan non punta solo Kouassi, occhio su due gioielli del Psg

Se dovesse arrivare Ralf Rangnick, il giocatore francese non esiterebbe un attimo ad accettare il trasferimento al Milan. Ma non è l’unico profilo che interessa alla dirigenza. Infatti il Milan ha messo gli occhi su due giovani talenti che militano nella stessa squadra di Kouassi. Si tratta dell’altro difensore centrale Thimothée Pembele e dell’attaccante Arnaud Kalimuendo. Profili che interessano molto ai diavoli rossoneri.